معلول ينافس شيكابالا على جائزة الأفضل بالدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالجولة الـ32 من منافسات الدوري الممتاز.

ويتنافس على جائزة لاعب الجولة كلا من التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، شيكابالا قائد الزمالك، الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، ومروان حمدي مهاجم النادي المصري البورسعيدي.

وقالت الرابطة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" شيكابالا.. سجل هدفًا وقدم مباراة كبيرة، معلول.. سجل هدفًا وصنع آخر ليقود فريقه للفوز، مابولولو.. سجل هدفين وعزز صدارته لقائمة الهدافين، مروان حمدي.. سجل هدفًا وقدم أداءًا ممتازًا، لاعب الجولة 32 هو.. !!".

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب العام للدوري الممتاز برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 32 مباراة وبفارق نقطة عن الأهلي، فيما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وفي المركز الرابع يأتي الزمالك بـ56 نقطة.