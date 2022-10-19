سويسرا تشهد اضطرابات كرد فعل على أعمال الشغب في فرنسا

ذكرت وكالة أنباء (كيستون-إس دي إيه) السويسرية، أن الاضطرابات التي تشهدها فرنسا منذ مقتل شاب على يد الشرطة الأسبوع الماضي وصلت إلى سويسرا حاليا أيضا.



وذكرت وكالة الأنباء في بيانات تم نشرها اليوم الأحد أن الشرطة (في سويسرا)؛ ألقت القبض على سبعة أشخاص في مدينة لوزان بالقرب من الحدود مع فرنسا مساء أمس السبت.



وبحسب البيانات، احتشد أكثر من 100 شاب في سويسرا، كرد فعل على أعمال الشغب في فرنسا، وحدثت تلفيات ببعض المتاجر.



وجاء في بيان الشرطة السويسرية أنه تم نقل السبعة أشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى مركز الشرطة، وهم ستة أشخاص قصر تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، وشخص عمره 24 عاما.



واندلعت أعمال الشغب في فرنسا نتيجة قتل الشرطة لشاب عمره 17 عاما، كان يقود سيارة أثناء فحص مروري يوم الثلاثاء الماضي.