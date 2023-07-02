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شولتس: ألمانيا تتابع بقلق الاضطرابات في فرنسا

وكالات
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:16 م

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن بلاده تتابع الاضطرابات في فرنسا "بقلق".

وأدلى شولتس بهذه التصريحات في مقابلة مع هيئة البث الألمانية ‭)‬إيه.آر.دي‭(‬.

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