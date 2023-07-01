تقارير: تزايد عدد من يتركون العمل بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا

ترك عدد قياسي من العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا وظائفهم خلال العام الماضي، وفقا لما أظهرته تقارير.

وذكرت صحيفة الأوبزرفر أن حوالي 169 ألفا و 512 موظفا تركوا العمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومراكز الخدمة الصحية والمنظمات الصحية خلال عام 2022، مقارنة بـ 149 ألفا و 678 في العام السابق له.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أن خبراء في قطاع الصحة قالوا إن البيانات "مقلقة" وأثارت مخاوف بشأن شعور عدد كبير من الموظفين بالحاجة إلى ترك وظائفهم، مشيرين إلى الحاجة إلى توازن أفضل بين العمل والحياة.

وتم نشر التحليل الجديد بعد أيام فقط من إطلاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية أول خطة طويلة الأجل بشأن القوى العاملة.

وجاءت الخطة مع تحذير شديد من أنه بدون اتخاذ إجراء، يمكن أن يكون هناك 360 ألف وظيفة شاغرة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بحلول عام 2037.

ويوجد حاليا 112 ألف وظيفة شاغرة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.