المستشار الألماني شولتس يدافع عن أسلوبه في قيادة الحكومة

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن أسلوبه في قيادة الحكومة.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين عليه التوقف عن إصدار توجيهات أو التقليل من دوره كمدير للجلسات: "أعتقد أنني أعطي الكثير جدا من التوجيهات وإلا لما تم اتخاذ قرارات"، مشيرا إلى اتخاذ "الكثير جدا جدا من القرارات بوتيرة أسرع كثيرا مما كان عليه الحال في العقود الأخيرة".

في الوقت نفسه، قال شولتس إنه يتعين إشراك الجميع "وهذا هو واجبي الذي ألتزم به" حتى رغم أن البعض يعتقد أن أسلوب القيادة بطريقة جون واين "الذي يقوم بكل شيء بمفرده تماما" أمر رائع "لكنني أحب أن أجرب كيف تسافر عائلة معا إلى عطلة عندما يبدي أحد أفراد العائلة رفضه للحلول التوافقية".

وأوضح شولتس، أن الأمر يتعلق في هذا الشأن بعائلة تتكون من ثلاثة أحزاب (التي تكون الائتلاف الحاكم) ومن أكثر من 80 مليون مواطن لدى جميعهم رأي بشأن كل القضايا الخاصة بالمستقبل "وعلينا أن ننجح في هذا".

يذكر أن الممثل الأمريكي جون واين، اشتهر بأدواره كرجل مغامر قوي في أفلام الغرب الأمريكية.