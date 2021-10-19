فاسكيز يحسم مصيره مع ريال مدريد

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حسم الإسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، موقفه من مغادرة صفوف الميرنجي هذا الصيف، بعد تلقيه عدة عروض لضمه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فاسكيز يملك عدة عروض من خارج إسبانيا، أبرزها من يوفنتوس الإيطالي.

وأشار التقرير، إلى أن فاسكيز قرر عدم مغادرة ريال مدريد، والاستمرار في صفوف الميرنجي للموسم التاسع على التوالي.

وكانت تقارير، قد خرجت خلال الساعات الماضية، تفيد بأن لاتسيو أيضا مهتم بضم فاسكيز.

وتوج فاسكيز مع ريال مدريد ب18 لقبا، بواقع 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس عالم للأندية، 3 كؤوس للسوبر الأوروبي، 3 بطولات دوري إسباني، ولقب وحيد لكأس الملك، و3 كؤوس للسوبر الإسباني.

وسجل فاسكيز 33 هدفا في 311 مباراة بقميص ريال مدريد.