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الصحة السعودية: إنقاذ حياة حاجة وحاج تعرضا لجلطة قلبية

وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية

نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 8:14 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 8:14 م

ساهمت سرعة استجابة الفريق الطبي بمستشفى إجياد للطوارئ من إنقاذ حياة حاجة جزائرية في منصف العقد السابع من عمرها.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحاجة تعرضت لجلطة حادة في القلب، وباشر الفريق الطبي التعامل مع الحالة بشكل عاجل بواسطة إعطاء العلاج ومذيبات الجلطة، ومن ثم تحويلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية لإجراء قسطرة قلبية عاجلة.

كما تم التعامل بنجاج مع حالة أخرى لحاج باكستاني تم استقباله بعد تحويله من مركز طوارئ الحرم 3 إثر معاناة من ألم في الصدر واتضح بعد التشخيص وجود جلطة في القلب وقرر الجهاز الطبي تحويل الحالة على وجه السرعة إلى مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية للتعامل مع الحالة بواسطة القسطرة.

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