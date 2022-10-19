رئيس بعثة الحج السياحي: استطلاع رأي للحجاج من أجل تفادي الملاحظات في المواسم المقبلة

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيسة بعثة الحج السياحي، إن آخر فوج من حجاج السياحة يغادر المدينة المنورة يوم 19 من الشهر الجاري، منوهة إلى أن عدد الحجاج المتواجدين بالمدينة المنورة وصل إلى نحو 10 آلاف حاج؛ تابعين لشركات السياحة، ويقيمون فى 53 فندقاً.



وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي، أن لجان الوزارة المتواجدة فى المطارات والموانئ؛ أجرت استطلاعًا لرأي الحجاج من أجل تسجيل الملاحظات ومنه تكرارها في المواسم المقبلة.



وأوضحت أن هناك تكليفات يومية من وزير السياحة والآثار أحمد عيسى؛ للعمل على تذليل كل الصعاب أمام حجاج السياحة، وتسهيل رحلتهم، ومتابعة اللجان لكل كبيرة وصغيرة حتى يعود أخر حاج من ضبوف الرحمن إلى أرض الوطن.