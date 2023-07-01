منظمة يابانية تضغط لبناء ملاجئ نووية وسط تزايد التهديدات الأمنية

قامت منظمة غير ربحية في اليابان ببناء نموذج لملجأ نووي بالقرب من طوكيو لزيادة الوعي وتشجيع المواطنين على التفكير في حفر ملاجئ خاصة بهم، وسط تزايد المخاوف الأمنية بشأن التهديد النووي الروسي والطموحات الصاروخية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأحد أنه على الرغم من أنه لم يتم فتح الملجأ أمام العامة بعد، ولكن تم افتتاح البناء الخرساني تحت الأرض في 10 أيار/مايو في موقف للسيارات بالجهة المقابلة لمكتب "جمعية الملجأ النووي اليابانية" في تسوكوبا بمحافظة إيباراكي.

واستضاف الملجأ بالفعل حوالي 40 جولة من جانب متخصصين في البناء وسياسيين وطنيين ومحليين ووكالات حكومية ووسائل إعلام.

وتقول الجمعية إنها تهدف إلى بناء ملاجئ في اليابان مطابقة للمعايير. وأضافت أن الاهتمام بأنشطتها قد تزايد العام الماضي، حيث زاد عدد أعضائها من شركتين فقط إلى حوالي 30 خلال عام.

وتم بناء الملجأ وفقا لمواصفات سويسرية، ويمكن للهيكل أن يتحمل انفجارا مثل الذي أحدثته القنابل الذرية التي سقطت على هيروشيما وناجازاكي عام 1945.