قومي حقوق الإنسان: ثورة 30 يونيو قدمت دروسًا في إعلاء المصلحة الوطنية

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكري العاشرة لثورة ٣٠ يونيو التي خرج فيها جموع المصريين للتعبير عن رفضهم لسياسات جماعة استهدفت إقامة دولة لا تقوم علي القانون، وتميز بين المواطنين لصالح فصيل محدد، وهو ما هدد البلاد بانقسامات عميقة وانزلاقها لعصور الظلام.

وقال المجلس فى بيان له اليوم، إن القيمة الكبري لثورة الشعب في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تكمن في توحيد المصريين لصفوفهم في ساعة الخطر لوقف انزلاق بلدهم إلي منعطف الفوضى.

وأوضح المجلس:" لقد أفرزت ثورة ٣٠ يونيو أول دستور في تاريخ مصر يعترف بحقوق الإنسان، كأحد دعائم المجتمع ويجعل الإلتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان استحقاقا دستوريا واجب الأداء، كما أطلقت ثورة ٣٠ يونيو توجها جديدا لدعم تحقيق الحقوق الشاملة للمواطن المصري.

وتابع:" إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد علي أن ثورة ٣٠ يونيو ستظل في ذاكرة الأمة المصرية واحدة من المنعطفات التاريخية الكبري التي تقدم كل يوم دروسا للأجيال المتعاقبة في إعلاء المصلحة الوطنية والمواطنة والتعايش والمساواة وتحقيق العدالة.