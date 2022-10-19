أسوان يجدد طلبه بشأن إقامة مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد

تواصل المستشار الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، مع عامر حسين المسؤول عن لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، للتأكيد على تمسك نادى أسوان بطلبه وحقه في إقامة مباريات الجولة 34 الأخيرة للأندية المتنافسة على البقاء في توقيت واحد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وطالب نادى أسوان الرياضى المسؤولين عن لجنة المسابقات بالالتزام والحرص على تطبيق البند الذي أعلنته إدارة المسابقات مع إعلان مواعيد الجولتين الأخيرتين والذي نص على: «يحق لإدارة المسابقات إجراء تعديل في مباريات يومى 14 / 15 يوليو 2023 إذا استدعى الأمر بناء على نتائج مباريات الجولة 33 تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية».

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى إرسال خطاب رسمي لإدارة المسابقات بهذا المضمون لحفظ حقوق نادى أسوان وتمسكه العادل بتطبيق بند تكافؤ الفرص في مباريات الجولة الأخيرة للدورى الممتاز.