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رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية تحقيق تعاون ثنائي مثمر مع سوريا

د ب أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 4:22 م

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء مع سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السوداني، استقبل اليوم، السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح"، موضحًا أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن "اللقاء شهد تأكيد أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الروابط المشتركة التي تجمع البلدين ، وتحقق مصالح شعبيهما في الازدهار والتنمية".


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