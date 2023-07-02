ألمانيا: الديمقراطيون الأحرار ينتقدون دعوة الاشتراكيين الديمقراطيين لزيادة الحد الأدنى للأجور

وجه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، انتقادا لحملة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل، لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 14 يورو في الساعة.

وقال فولفجانج كوبيكي في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تم نشرها اليوم الأحد: "إذا كان لارس كلينجبايل متسقا مع نفسه، فكان عليه أن يدعو لحل لجنة شئون الحد الأدنى للأجور بشكل تام".

كما أشار كوبيكي إلى إن زيادة الحد الأدنى للأجور غير المجدولة التي تمت في أكتوبر الماضي جاءت خارج الإطار، حيث تم تمهيد الطريق لها من خلال قانون للائتلاف الحاكم وليس كالمعتاد من جانب لجنة الحد الأدنى للأجور.

يذكر أن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا صرح بأن حزبه يعتزم العمل لأجل زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 14 يورو في الساعة.

وقال كلينجبايل لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "نعمل لأجل أن تنفذ ألمانيا المبدأ التوجيهي الأوروبي للحد الأدنى للأجور العام القادم. سوف يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بذلك في الحكومة الاتحادية".

وتابع السياسي الألماني البارز قائلا: "ومن ثم يمكن أن يرتفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى"، لافتا إلى أن هذا الحد يمكن أن يتراوح بين 13.50 و14 يورو عند التطبيق التام، بحسب خبراء.

يذكر أنه من المقرر رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا من 12 إلى 12.41 يورو اعتبارا من الأول من يناير عام 2024، ثم إلى 12.82 يورو بعد عام من ذلك، بناء على اقتراح من اللجنة المعنية بالحد الأدنى للأجور.

وعلق رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا على ذلك بأنه لا يرى أن الزيادة كافية، وقال: "الحياة صارت أغلى، لذلك نحن بحاجة لأجور أعلى بشكل عام في بلادنا".

وأعرب كلينجبايل عن صدمته من أن أصحاب العمل لا يرون واقع الحياة الذي يعيشه ملايين العاملين بألمانيا، قائلا: "التضخم يلتهم الأجور، يضطر (العاملون) للتفكير في كيفية تدبير أمورهم حتى نهاية الشهر من الأساس".

جدير بالذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الائتلاف الحاكم في ألمانيا.