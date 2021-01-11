اتهم المتحدث الرسمي باسم نقابة أطباء السودان، الدكتور محمد عبد الله؛ قوات الدعم السريع؛ باغتيال أحد أفراد الطاقم الطبي، على خلفية شن اعتداء موسع على مستشفى الشهداء في مدينة بحري والتعدي بالضرب الأطباء والكواردر الصحية والمرضى وإحراق معمل المشفى من القوات العسكرية للدعم السريع السبت.

ونوه خلال مداخلة متلفزة لشاشة قناة «العربية» إلى إخلاء المستشفى بالكامل وخروجها عن الخدمة بصورة كاملة، معقبا: «نترحم على زميلنا اخصائي المختبر مصعب إبراهيم، وعلى كل شهدائنا من الكوادر الطبية التي بلغ عددها حتى مساء اليوم 23 كادرًا طبيًا».

وأضاف أن المواطن السوداني البريء يدفع ثمن هذه الحرب، متابعا: «للأسف كل يوم تخرج مستشفيات مدن كاملة عن الخدمة، المراكز القريبة صغيرة ولا يستطيع المرضى الوصول إليها»، لافتا إلى خروج 80 % من إجمالي عدد المستشفيات عن الخدمة داخل مناطق النزاع.

وناشد الأطراف المتنازعة؛ بضرورة التدخل لوقف الحرب ومنع معاناة الشعب السوداني، معقبا: «العالم قام ولم يقعد لمقتل شاب فرنسي على يد قوات الشرطة الفرنسية، ونحن حتى الآن في السودان وصلنا الآلاف من القتلى ومثلهم من الجرحى ولا يزال الدم السوداني رخيصًا، راعوا حرمة الدم واوقفوا الحرب».

وأكد رفض النقابة الانحياز إلى طرف ضد الآخر في الحرب، مشيرا إلى حرص النقابة على تسجيل الوقائع لا سيما جرائم الاعتداءات على المستشفيات وجرائم الاغتصاب، معقبا: «نحن مع أهلنا في السودان.. وليس مع طرف».