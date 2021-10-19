إسبانيا تفوز على سويسرا وتبلغ قبل نهائي أمم أوروبا لأقل من 21 عاما

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بلغ المنتخب الإسباني الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لأقل من 21 عاما، والمقامة برومانيا وجورجيا، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وذلك عقب فوزه مساء السبت على نظيره السويسري 2 /1، بعد الوقت الإضافي في دور الثمانية.

وتقدم سيرخيو جوميز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 68، قبل أن يدرك زكي أمدوني التعادل لسويسرا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 /1، تم اللجوء لشوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 103 نجح المنتخب الإسباني في تسجيل هدف الفوز، وذلك عبر خوان ميراندا.

وسيلتقي المنتخب الإسباني في المربع الذهبي، مع الفائز من مواجهة أوكرانيا وفرنسا في وقت لاحق اليوم الأحد بدور الثمانية.