 أوكرانيا: هجمات جوية روسية تستهدف كييف لأول مرة منذ أسبوعين - بوابة الشروق
الأحد 2 يوليه 2023 6:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

أوكرانيا: هجمات جوية روسية تستهدف كييف لأول مرة منذ أسبوعين

د ب أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 5:17 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 5:17 م
قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن كييف تعرضت لهجمات روسية لأول مرة منذ نحو أسبوعين.

وتمكنت الدفاعات الجوية للمدينة من تدمير جميع الصواريخ، ولكن أصيب شخص وتضررت منازل بسبب تساقط الحطام.

وتضررت مناطق أخرى من الهجمات، وأسقطت الدفاعات الجوية ثمان طائرات درون وثلاثة صواريخ كروز.

وتأتي الهجمات بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي تعهد بتقديم مساعدات جديدة بالملايين لأوكرانيا، كما تعهد بأن تستمر أوروبا في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وقد زار سانشيز كييف في أول يوم من تولي مدريد للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقد ذكرت السلطات الأوكرانية في وقت لاحق أن مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا تعرضت لقصف روسي.

وقد أصيب عدد من المدنيين في منطقة سكنية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك