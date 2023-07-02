أوكرانيا: هجمات جوية روسية تستهدف كييف لأول مرة منذ أسبوعين

قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن كييف تعرضت لهجمات روسية لأول مرة منذ نحو أسبوعين.



وتمكنت الدفاعات الجوية للمدينة من تدمير جميع الصواريخ، ولكن أصيب شخص وتضررت منازل بسبب تساقط الحطام.



وتضررت مناطق أخرى من الهجمات، وأسقطت الدفاعات الجوية ثمان طائرات درون وثلاثة صواريخ كروز.



وتأتي الهجمات بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي تعهد بتقديم مساعدات جديدة بالملايين لأوكرانيا، كما تعهد بأن تستمر أوروبا في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.



وقد زار سانشيز كييف في أول يوم من تولي مدريد للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.



وقد ذكرت السلطات الأوكرانية في وقت لاحق أن مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا تعرضت لقصف روسي.



وقد أصيب عدد من المدنيين في منطقة سكنية.