شي جين بينج يترأس اجتماعاً للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اجتماعاً لمداولة "الآراء حول مجموعة من السياسات والتدابير الداعمة لبناء منطقة شيونجآن الجديدة حسب معايير رفيعة وبجودة عالية".



وترأس الاجتماع شي جين بينج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب.



وأشار الاجتماع إلى أن بناء منطقة شيونجآن الجديدة هو واحد من الترتيبات والقرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة المركزية للحزب، لإعفاء بكين من الوظائف غير الضرورية باعتبار دورها كعاصمة للبلاد، ولتعميق دفع التنمية المنسقة لمنطقة بكين-تيانجين-خبي، ويمثل قضية وطنية ذات أهمية للألفية، بحسب بيان لسفارة الصين بالقاهرة.



وفي الوقت الراهن، حولت منطقة شيونجآن الجديدة ثقل عملها نحو البناء عالي الجودة والإدارة رفيعة المستوى، وتخليص بكين من الوظائف غير الضرورية باعتبار دورها كعاصمة بجودة عالية في آن واحد، ووضعت وطرحت حزمة من السياسات الداعمة ذات الأهمية الكبيرة في التخطيط الشامل لدفع قبول منطقة شيونجآن الجديدة للوظائف غير الضرورية في بكين بصفتها عاصمة للبلاد، وإجراء أعمال البناء والتنمية على نطاق واسع، وبناء منطقة شيونجآن الجديدة حسب معايير رفيعة وبجودة عالية.



وأكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ تدابير داعمة مستهدفة في ضوء الحاجات الفعلية لمنطقة شيونجآن الجديدة في المرحلة الجارية، مع التركيز على المصالح التي تهم الأفراد المشمولين في تخليص بكين من الوظائف غير الضرورية باعتبار دورها كعاصمة.



ومن الضروري مواصلة دفع بناء مشاريع رمزية ذات صلة بتخليص بكين من الوظائف غير الضرورية باعتبار دورها كعاصمة في منطقة شيونجآن الجديدة بخطوات ثابتة وعلى نحو منظم وحسب القدرات، واستكشاف واتباع قانون بناء المدينة وتنميتها بنشاط، وتعزيز الاستغلال الاقتصادي والمكثف للموارد والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، وإتقان حجم البناء وسرعته بشكل معقول، وتطوير "جودة شيونجآن".



ومن الضروري التركيز على هيكل الحوكمة الحضرية ونظام الخدمات العامة، وتعزيز التصميم ذي النظرة المستقبلية لنظام تشغيل وإدارة البناء الحضري في المستقبل بمنطقة شيونجآن الجديدة، واستكشاف نمط جديد للحوكمة الحضرية الحديثة ذات الخصائص الصينية.



وطالب الاجتماع بجعل قيادة الحزب سائدة في العملية الكاملة وجميع المجالات والحلقات في بناء منطقة شيونجآن الجديدة حسب معايير رفيعة وبجودة عالية، وتعزيز بناء المنظمات الحزبية والمجموعات القيادية على كافة المستويات في منطقة شيونجآن الجديدة، والتمسك بالاتجاه الصحيح لاختيار وتعيين الكوادر، وبناء صفوف من الكوادر رفيعة المزايا والمتخصصة تتمتع بالموقف السياسي الثابت والوعي القوي بالإصلاح والجرأة على المضي قدماً لمواجهة التحديات والصعوبات، وتتحلى بالنزاهة.