الرئيس السوري يلتقي وفد الكنائس المسيحية في أستراليا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وفدا من رؤساء الكنائس المسيحية في أستراليا.

وقال بيان رئاسي، إن الرئيس السوري بحث مع أعضاء الوفد دور الكنائس الشرقية على المستوى القيمي والأخلاقي في أستراليا وغيرها من دول العالم تجاه قضية سوريا وما تواجهه من حرب سياسية واقتصادية.

وأضاف البيان، أن الرئيس السوري بحث أيضا دور رؤساء الكنائس تجاه الجالية السورية وبقية الجاليات العربية المقيمة في أستراليا على مستوى تعزيز قيم الأسرة والهوية والانتماء للوطن والعمل لأجله في دول الاغتراب.

وتابع أن الأساقفة أكدوا استمرارهم في العمل من أجل كسر العقوبات المفروضة على السوريين والتخفيف من آثار الحرب وما خلفته على البنى المادية والاجتماعية في سوريا.

وذكر أنهم أشاروا إلى أن وجودهم في سوريا اليوم استمرار لدورهم وواجبهم تجاه سوريا وجزء من ارتباطهم بأهلها وشعبها الذي يستطيع أن ينهض بالاعتماد على نفسه مهما كانت التحديات كبيرة.