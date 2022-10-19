قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ثورة الثلاثين من يونيو؛ كانت بمثابة المفتاح للانطلاقة نحو خريطة المشروعات القومية بداية من قناة السويس الجديدة إلى المشروعات التنموية الأخرى كالبنية التحتية والنقل والمبادرات الصحية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت: «لا نستطيع أن نغفل دور حملة مئة مليون صحة والقضاء على فيروس سي، وكذلك العشوائيات والمساكن الآيلة للسقوط على القاطنين بها، الرئيس كان مهتما بنقل المصريين نقلة حضارية من أماكن لا تصلح للآدميين إلى مناطق آدمية كالأسمرات وغيرها من المشروعات السكنية».

وعلق رئيس هيئة قناة السويس على وصول الحوض العائم لترسانة بورسعيد البحرية اليوم السبت، بعد نجاح عملية عبوره قناة السويس، قائلا: « نهنّئالمصريون بذكرى الثورة ونقدم فخر القناة الحوض العائم بحمولة 35 ألف طن؛ لرفع ترسانة بورسعيد واستيعاب صيانة السفن الضخمة لخدمة التوكيلات والسفن».

وأشار إلى نجاح القناة مؤخرا في إضافة عدد من الخدمات الجديدة على غرار توفير خدمات تموين الوقود، بالإضافة إلى نقل مخلفات المراكب السائلة والصلبة وصيانة السفن، معقبا: «هذه الخدمات التي كانت تقدم في الموانئ العالمية؛ أصبحت اليوم واقعا على أرض قناة السويس».