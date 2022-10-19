روسيا تسحب 40 موظفا من سفارتها فى رومانيا تنفيذا لطلب بوخارست بالتقليص

غادرت طائرة روسية على متنها أربعون من موظفى السفارة الروسية فى رومانيا اليوم السبت؛ للامتثال لمطلب بوخارست بتقليص موسكو بعثتها الدبلوماسية.

وأبلغت السفارة - وكالة تاس الروسية للأنباء - أن الموظفين وأفراد أسرهم، البالغ عددهم حوالى 80 شخصا، استقلوا رحلة خاصة إلى موسكو؛ حيث لا توجد رحلات جوية منتظمة بين البلدين.

وكان بعض موظفى السفارة قد عادوا إلى بلادهم فى وقت سابق، لذا فإن المغادرة الأخيرة ترفع عدد الروس الذين غادروا البلاد للامتثال لمطلب التقليص إلى 140 شخصا.

يشار إلى أنه فى 8 يونيو الماضي، طالبت وزارة الخارجية الرومانية بخفض عدد موظفى السفارة الروسية بأكثر من 50 شخصا فى غضون 30 يوما، وقالت وزارة الخارجية إن القرار "يعكس المستوى الحالى للعلاقات الثنائية" فى سياق العملية العسكرية الخاصة التى تقوم بها روسيا فى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر الطلب خطوة عدائية من شأنها أن تؤدى إلى مزيد من تدهور العلاقات. وحذرت من أن النهج الرومانى لن يمر دون رد