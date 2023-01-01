ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة فتاة تخرج مهرولة من أحد محال العلامات التجارية العالمية المشهورة لبيع الملابس النسائية، ممسكة بقطع ملابس بين ذراعيها.



كانت هذه الصورة الأبرز التي اتنشر على مواقع التواصل للتعبير عن حالة الفوضى التي ضربت فرنسا بعد اغتيال الشاب نايل (17 عاما) على يد الشرطة، ما أثار التوترات نزل على إثرها الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج.

ونهب المتظاهرون المطاعم والمتاجر بما في ذلك متجر زارا، وأضرمت النيران في السيارات والمباني ونُهبت المتاجر، وقالت السلطات إن نحو 2500 حريق أًُضرمت ونُهبت المخازن.



وشارك النشطاء صورة الفتاة، كتعبير صارخ عن حالة الفوضى في فرنسا، فيما سخر منها كثيرون معتبرين أن الاهتمام الأول للفتيات هو التسوق، وأدخلوا تعديلا على الصورة بوضع طاقية ملونة على رأس الفتاة.





ودخلت الفوضى اليوم الخامس لها، حيث استمرت الاضطرابات وأعمال الشغب الفوضوية في أنحاء البلاد.



وأظهرت بعض الصور، متظاهرون يعيدون إلقاء الغازات المسيلة للدموع على الشرطة، فيما أغلقت الإطارات المحترقة شارعًا في مدينة بوردو.





ورغم مناشدة الرئيس إيمانويل ماكرون، للآباء إبقاء أطفالهم في المنزل، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة، حتى مع إعلان رئيس وزراء البلاد التصدي لأية محاولات للفوضى.



وبحسب تليجراف، انتشرت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في الشوارع محاولة السيطرة على مثيري الشغب، بنحو 45 ألف شرطي ليلتي الجمعة والسبت.



وتم القبض على 486 شخصًا في جميع أنحاء فرنسا حتى الساعة الثالثة صباحًا يوم الأحد.



وشهد شارع الشانزليزيه اضطرابات كبيرا ليل السبت، حيث وقف المئات من رجال الشرطة بالهراوات والدروع بلا كلل على طول الشارع لردع المتظاهرين، فيما عمل رجال الإطفاء على إخماد الحرائق التي أشعلها المتظاهرون.



من ناحيتها أعلنت السلطات المحلية في جميع أنحاء فرنسا حظر المظاهرات، وأمرت وسائل النقل العام بالتوقف عن العمل في المساء فيما فُرض على بعضها حظر تجول خلال الليل.



وأصيب المئات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء بجروح، من بينهم 79 خلال الليل، لكن السلطات لم تفرج عن إحصائيات إصابات المتظاهرين.