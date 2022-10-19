 مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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مستوطنون يحرقون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية


نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 8:00 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 8:00 م

أحرق مستوطنون، اليوم الأحد، ممتلكات للفلسطينيين، في بلدة قراوة بنى حسان، شمال الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة قراوة بني حسان، وأحرقوا أشجاراً، ودمروا ممتلكات عامة، كما اعتدوا على مركبات فلسطينية في بلدة حوارة بنابلس، وحطموا واجهاتها، وذلك في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على القرى والبلدات الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، لدى مرورهما على حواجز عسكرية في الأغوار ونابلس.

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