خطط حكومية عراقية لزيادة الإنتاج النفطي لأكثر من 5 ملايين برميل يوميا

كشفت لجنة النفط والغاز النيابية في العراق، اليوم الأحد، عن أن الحكومة وضعت خططاً لزيادة الإنتاج النفطي إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن عضو اللجنة النائب زينب جمعة الموسوي قولها إن "اللجنة تدعم التوجهات الحكومية لزيادة الاحتياطي النفطي والغازي وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز، وكذلك معالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى ثروة وطاقة منتجة مفيدة تغطي الحاجة المحلية خصوصًا محطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات، والأسمدة، وغيرها من خلال دعوة الشركات الأجنبية الرصينة، إضافة إلى تصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزانة الدولة دعمًا للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة".

وأضافت: "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية تؤكد ضرورة توفير البيئة المناسبة للاستثمار بتوفير الحماية والتسهيلات للشركات الاستثمارية و إتاحة الرقع الجغرافية للاستثمار".

وشددت على ضرورة "عدم إهمال الحقول التي تديرها الشركات الوطنية لخلق منافسة مع الشركات العالمية، وزيادة الأرباح الصافية المتحققة من الشركات الوطنية".

وأشارت إلى أن "النفط العراقي يعد من أهم النفوط التي تستوردها الدول الأجنبية على رأسها الهند والصين وكوريا الجنوبية، حيث مجموع ما استحوذت هذه الدول على النفط العراقي نحو 54% منذ بداية العام الحالي إضافة إلى دول سنغافورة وهولندا وتركيا واليونان ومصر والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا".

وبينت أن "العراق يحقق مليارات الدولارات من بيع النفط الذي يسهم ببناء الموازنة العامة للبلاد بشقيها الاستثماري والتشغيلي"، مؤكدة أن "البرلمان يدعم الجهود الحكومية في زيادة نسب الإنتاج النفطي إلى أكثر من خمسة ملايين برميل في اليوم الواحد".