مونتيري يتعادل مع أتلتيكو سان لويس في الدوري المكسيكي

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تعادل فريق مونتيري مع مضيفه أتلتيكو سان لويس 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أطلس على كروز أزول 2 / صفر وتعادل تيجريس أونال مع بوبيلا 1/1.

وتقدم مونتيري بهدف سجله روخيليو فونيس موري في الدقيقة 39، وتعادل أتلتيكو سان لويس عن طريق أنخيل زالديفار في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وحصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري لهذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، فاز أطلس على كروز أزول بهدفين نظيفين سجلهما إدواردو أجويري وألدو روتشا في الدقيقتين الرابعة و73.

وشهدت المباراة طرد بريان لوزانو لاعب أطلس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وحصد أطلس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق كروز أزول بلا رصيد.

وفي المباراة الثالثة، تعادل تيجريس أونال مع بوبيلا 1/1.

وتقدم بريان أنجولو لبوبيلا في الدقيقة 47 وتعادل نيكولاس إيبانيز لتيجريس أونال في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وحصد الفريقان أول نقطة لهما في الدوري هذا الموسم.