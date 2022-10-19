دراسة: حالات الانتحار في سنغافورة عند أعلى مستوى لها منذ 20 عاما

سجلت سنغافورة أعلى معدل انتحار فيها منذ عام 2000، مما يشير إلى ارتفاع في الاضطرابات النفسية الناجمة عن عوامل منها الضغوط الاجتماعية وعدم اليقين الاقتصادي، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "ساماريتنز أوف سنجابور" السنغافورية غير الربحية.



وقالت مؤسسة "ساماريتنز أوف سنجابور"، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن المدينة سجلت ما مجموعه 476 حالة انتحار في عام 2022، مع زيادة ملحوظة بين الشباب وكبار السن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف البيان، أن الانتحار كان السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و29 عاما في البلاد للعام الرابع على التوالي، وهم الذين يشكلون نحو 39٪ من إجمالي الفئة العمرية.



ويبرز ارتفاع الوفيات أهمية قضايا الصحة النفسية والوعي.



وحددت منظمة الصحة العالمية هدفا لخفض معدل الانتحار العالمي بمقدار الثلث بحلول عام 2030.



وتوفي ما يقدر بنحو 703 آلاف شخص عن طريق الانتحار في عام 2019، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.