• اعتذار شبكة رصد عن سقطتها المهنية.. واتحاد قبائل سيناء: الظلاميون يخافون من خسارة لقمة عيشهم وإغلاق صفحاتهم

• لميس الحديدي: ما أزعجني في قصة الميتافيرس أن كثير من صناع الرأي يسقطون في نفس الفخاخ

حملة ممنهجة تعرضت لها الإعلامية لميس الحديدي، على مدار الـ24 ساعة الماضية، بعد تعمد مواقع بعضها منحاز لجماعة الإخوان، اجتزاء فيديو من حلقة سابقة لها، بتاريخ 25 يونيو الماضي، تحدثت فيها مع ضيفها الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن "فلسفة الشعائر"، وطرحت خلالها تساؤلات تدور في ذهن بعض الشباب عن إمكانية أداء فريضة الحج عبر تقنية ميتافيرس.



ورغم تأكيد "الحديدي" خلاله الحلقة، على أن ما تطرحه، عبارة عن تساؤلات تدور في ذهن بعض الشباب، وليس رأيا شخصيا، وحذرت على الهواء من تحريف البعض لحديثها، أو الإدعاء زورا بأنها تروج للحج بالميتافيرس، إلا أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ضربت بتحذيرها عرض الحائط، وأصرت على اجتزاء حديثها، وهو ما تسبب في تعرضها لحملة ظالمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لإعادة نشر الفيديو كاملا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضح موقفها، وتثبت كذب حملة الهجوم التي تعرضت لها.



وفي أول تعليق لها، قالت لميس الحديدي، إنها خلال مسيرتها الإعلامية، طاردتها كثير من الشائعات المضللة، منها على سبيل المثال أنها ابنة ناهد شريف، وأنها أعلنت حرق المجمع قبل حدوث الحريق وقت ثورة يناير، مشيرة إلى أن ما يزعجها فقط في قصه الميتافيرس أن كثيرين من صناع الرأي لا يتعلمون ويسقطون في نفس الفخاخ، فطبيعة عالم السوشيال ميديا تفتح أبواب الجحيم للفبركة وتأكيد الافتراء وجعله حقيقة.



وتابعت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "لا أعلم إن كان هذا هو استخدامها في العالم أجمع أم أننا فقط من يفعل ذلك، ولكنني في كل الأحوال لا أحتاج لأن أقول مرة أخرى، بأنني أكدت على الهواء بأن موضوع الميتافيرس ليس رأيي، ولكنه آراء قرأتها لشباب، وجئت بمتخصص ليرد عليها".



وتعجبت لميس الحديدي من وقوع بعض المواقع في خطأ نشر الفيديو المجتزأ الذي تم تداوله على مواقع التواصل قائلة: "رغم المجهود الكبير الذي حدث في قص ولصق الفيديو لنزعه من سياقه، إلا أنه لم يكن مقنعا للكثيرين، بينما وقعت فيه بعض المواقع الإخبارية الإخوانية، كما وقعت فيه أيضا مواقع ليست إخوانية ودولية، في إشارة منها إلى عدم المهنية".



وتابعت الحديدي: "بعد تصحيح الفيديو دخلنا في نقاش يعود للجاهلية هو إزاي أصلا اسأل مثل هذه الأسئله واتطرق لما لا يجب أن يطرح للنقاش، أو أن السؤال خبيث وأكيد عندك هدف من وراء طرحه وإن شبابنا زى الفل، عيب كده يا لميس".



وختمت لميس الحديدي تصريحاتها قائلة: "عموما، شكرا لكل من اعتذر عن الخطأ حتى ولو كان مختلفا معي في الرأى، شكرا لكل من صحح المعلومة. شكرا لكل من لم يصدق في الأصل. أما من يصرون على الهراء فأتركهم لجهلهم، وسأظل اسأل كل أنواع الأسئله، فهذا واجبي وتلك مهنتي، وحسبنا الله ونعم الوكيل".



وعقب توضيح لميس الحديدي، وإعادة نشر الفيديو الحقيقي للحلقة، تحولت حملة الهجوم التي كانت تتعرض لها إلى حملة دعم وإشادة بمهنيتها، كما اضطرت بعض المواقع والصفحات التي روجت للأكاذيب، إلى تقديم اعتذار واضح إلى لميس الحديدي، بعد ما تم فضح عدم مهنيتها، وكان في مقدمة المعتذرين شبكة "رصد" ، والتي نشرت بيان اعتذرت فيه عن نشر تصريح غير دقيق على لسان الإعلامية لميس الحديدي، فيما أقر الإخواني أسامة جاويش، بصحة مهنية لميس الحديدي، وأكد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنها لم تقترح الحج أونلاين.



فيما علقت صفحة "اتحاد قبائل سيناء" على اعتذار شبكة رصد، قائلة: "عندما تكون منصات التواصل الاجتماعي محكومة بقوانين، يخاف الظلاميون من خسارة لقمة عيشهم وإغلاق صفحاتهم وحساباتهم، دوما لقمة العيش الممزوجة بالظلم لا تشبع صاحبها وتجعله أجبن مما تتخيل".



أما الأمير عبد الرحمن بن مساعد، فأكد عبر حسابه بموقع تويتر، أن المقطع الذي تم تداوله من حلقة الإعلامية لميس الحديدي، يعبر تماما عما يمكن أن يفعله اجتزاء الكلام من سياقه، وكيف يمكن أن يغير المقصود تماما، مشيرا إلى أنه تعلم ألا يتعامل مع أي مقطع أو معلومة باعتباره حقيقة حتى يتأكد من أنه غير مجتزأ أو مفبرك.



وتابع قائلا: "كل منا معرض لأن يُفبرك عليه شيء باجتزاء كلامه أو إخراجه من سياقه ويتعرض للإساءات بسببه. على طريقة من يقرأ فويل للمصلين ولا يكمل قوله تعالى "الذين هم عن صلاتهم ساهون".