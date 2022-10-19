وزارة الداخلية الألمانية تدعم الحظر الحالي للترحيلات إلى إيران

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جاء في خطاب اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزارة الداخلية الألمانية تؤيد تمديد الحظر الحالي على عمليات الترحيل إلى إيران بسبب المخاوف المستمرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتم وقف ترحيلات اللاجئين إلى إيران في البداية في ديسمبر 2022 بسبب مخاوف بشأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

يشار إلى أنه في ألمانيا، يتم التعامل مع هذه القضايا على مستوى الدولة.

وجاء خطاب وزارة الداخلية إلى مؤتمر وزراء داخلية الولايات المتعلق بتمديد الحظر في الوقت الذي يوشك فيه الحظر على عمليات الترحيل على الانتهاء.

وذكر الخطاب أنه من المهم أن تواصل حكومات الولايات التصرف بأسلوب موحد.