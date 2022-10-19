قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه سيخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل الحشاشين، الذي وصفه بأنه أحد أصعب وأهم أعماله الفنية.



وأضاف خلال مقابلة أجراها مع قناة «صدى البلد»، وعرضها الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، مساء الأحد، أنه بذل نشاطا كبيرا في تصوير المسلسل معقبا على ذلك بالقول: «مش بنام الليل»، مشيرا إلى إنفاق كبير في العملية الإنتاجية ليخرج العمل على أكمل وجه.



وأكد أنّ هذا المسلسل سيكون أضخم إنتاج في تاريخ الدراما العربية، متمينا أن يحظى بإعجاب الجمهور.



في شأن فني آخر، تحدث كريم عبد العزيز، عن فيلمه الجديد «بيت الروبي» الذي نافس في موسم عيد الأضحى المبارك، قائلا إنه يأتي في سياق اجتماعي كوميدي.



وأوضح أن الفيلم يناقش قضايا موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتنوع بين سلبية وإيجابية، موضحا أن الفيلم يُبرز تورط الأسرة في الكثير من المشكلات.



وأشار إلى اختلاف الفيلم، عن أعماله السينمائية الأخيرة مثل الفيل الأزرق 2، وكيرة والجن.