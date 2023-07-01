محللة أمريكية: مصير بوتين مرتبط الآن بمصير بريجوجين قائد فاجنر

ترى المحللة الأمريكية فاليري هودسون أنه من المؤكد أن يفيجيني بريجوجين ، قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ، لن تقوم له قائمة بعد محاولة التمرد التي قام بها في الرابع والعشرين من الشهر الماضي .كان بريجوجين الشخصية البغيضة تماما ، قد أعاد اختراع نفسه عدة مرات منذ فترة سجنه لتسع سنوات بسبب الاحتيال والرشوة بينما كان في العشرينات من عمره ، وفي مرحلة من المراحل أصبح متعهد المواد الغذائية لكل الجيش الروسي والكرملين.

وتضيف هدسون ، وهى أستاذة جامعية في كلية بوش للإدارة الحكومية والخدمة العامة بجامعة تكساس ، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية ، إن رجلا مثل بريجوجين ما كان سيصبح أبدا قانعا بتجارة المواد الغذائية.

واستخدم بريجوجين ثروته الطائلة التي جمعها من تجارة المواد الغذائية والقمار للقيام بمغامرتين لهما صلة بالدولة الروسية ، كانت الأولى تأسيس وكالة الأبحاث الإلكترونية ، التي اتهمتها وزارة العدل الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وكانت الثانية تأسيس مجموعة فاجنر ( وهي شركة عسكرية خاصة).

وتكتلت مجموعة فاجنر تحت قيادة بريجوجين في عام 2014 لتوفر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية أن ينأى بنفسه بشكل منطقي عن العمليات شبه العسكرية ، التي جرت أولا في شبه جزيرة القرم ،ثم في سوريا وأفريقيا والآن في الصراع الروسي الأوكراني.وقالت هدسون إن مجموعة فاجنر عملت بالفعل كجيش خاص لبوتين.

ولم يؤد هذا إلى المزيد من الثراء لبريجوجين فحسب- حيث ضبطت مداهمة لمقر المجموعة في سانت بطرسبرج في الأيام القليلة الماضية ، 4مليارات روبل (نحو 48مليون دولار)- بل وفر له جيشا صغيرا لكنه يتمتع بخبرة قتالية.

ويمثل توفر المال ورجال مسلحين معيارا للسلطة السياسية الحقيقية ،حتى في روسيا الاستبدادية . ولكن نظرا لأن روسيا دولة استبدادية ، فإنه لا يمكن السماح لمثل هذه السلطة أن تظل قريبة للغاية من روسيا نفسها .

وكانت هناك إشارات على أن نظام بوتين سوف ينحي باللائمة في جرائم الحرب التي تم ارتكابها في أوكرانيا على بريجوجين ، وهى جرائم ارتكبتها بدون أدني شك مجموعة فاجنر ،ولكن أيضا القوات الروسية الرسمية) وبذلك يضرب عصفورين بحجر واحد.

وسعى نظام بوتين لنشر قوات مجموعة فاجنر شبه العسكرية الخاصة على خطوط الجبهة ، مع معدل عال من الاستنزاف ،مما يضعف تدريجيا المجموعة كقوة قتال خطيرة .

وفي الوقت نفسه ،قاتلت عناصر مجموعة فاجنر التي اكتسبت خبرة قتالية الأوكرانيين على نحو أكثر كفاءة من جيش المجندين الروسي الرسمي.

وفهم بريجوجين ما كان يحدث .فمنذ أشهر قليلة ، بدأ القائد الذي كان محاطا بالسرية بشكل كبير في نشر فيديوهات عامة استخدم فيها تلميحات لانتقاد النظام.

ولم يهاجم بريجوجين الرئيس بوتين نفسه ولكنه هاجم الدائرة الداخلية للرئيس الروسي، وبشكل خاص رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع سيرجي شويجو .

واتهم بريجوجين كل من جيراسيموف وشويجو بالاستيلاء على أموال مخصصة لشراء ذخيرة، وخداع بوتين بشأن الحالة الحقيقية للموقف الروسي في أوكرانيا .

وفي حقيقة الأمر ، اتهم بريجوجين جيراسيموف وشويجو بالخيانة خلال وقت الحرب ،وصور نفسه على أنه وطني حقيقي صريح وصادق في كلامه.

وكان وضع بريجوجين العالي المستوى الجديد بين عامة الروس حيلة ذكية للغاية لكي يجعل تدمير مجموعة فاجنر واغتيال بريجوجين نفسه ، أمرا أكثر صعوبة على بوتين.

وبدون أدنى شك ، كان الاغتيال مثار قلق حقيقي لبريجوجين ، في ضوء العدد الكبير من النخبة والبيروقراطيين في روسيا الذين لقوا حتفهم مؤخرا في ظروف مريبة.

ويشعر معظم المعلقين المطلعين على بواطن الأمور بأن نقطة التحول بالنسبة لبريجوجين لمواصلة الهجوم خلال الأيام القليلة الماضية ،حيث استولى على روستوف أون دون والزحف حتى أصبح على بعد 200 كيلومتر من موسكو ، كانت في الحقيقة محاولة من جانب نظام بوتين لضرب قيادة مجموعة فاجنر ،والتي تم التخطيط لها لكي تبدو وكأنها حالة مأساوية لنيران صديقة.

وأضافت هدسون أن بريجوجين ليس غبيا ، أنه واحد من الشخصيات الأكثر حذرا . وقرر فيما يبدو أن المناورة الوحيدة الباقية أمامه هى زيادة المخاطر على بوتين نفسه.

وبالطبع كان سيصبح من المستحيل بالنسبة لجيش قوامه 25الف رجل على أقصى تقدير الاستيلاء على موسكو . ولكن بريجوجين استطاع بدء " المسيرة من أجل العدالة " حيث صور نفسه على أنه روسي وطني حقيقي وسط وكر من اللصوص البيروقراطيين والسياسيين .

وحتى لو لم يذهب بعيدا ، سوف يكشف بريجوجين للعالم أن بوتين عبارة عن نمر من ورق ، مما يشجع آخرين داخل دائرة السلطة في روسيا .

وكان افضل سيناريو هو أن بوتين سوف يتفاوض معه لتجنب قتال دموي في قلب روسيا.

وحصل بريجوجين على أفضل سيناريو ، حيث طلب بوتين من رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو التفاوض بشأن صفقة سوف يذهب بريجوجين بموجبها حسبما تردد إلى العيش في المنفي في بيلاروس .

ومستقبل مجموعة فاجنر غير واضح ، وترددت تقارير أنه تم مجددا طمأنة الحكام الأفارقة المستبدين أن وحدات مجموعة فاجنر عندهم سوف تبقي لدعم نظم حكمهم الهشة.

وسوف تواجه عناصر المجموعة في أوكرانيا استجوابا تحت مظلة القيادة الرسمية لوزارة الدفاع . وبصفة عامة، تم إضعاف فاجنر بشكل خطير ،رغم آمال بريجوجين في قيادتها من المنفى.

وسوف يعيش بريجوجين نفسه ليوم آخر، وقد أضر بشكل خطير بسمعة بوتين كشخصية قوية والتي تم ترسيخها بعناية ليس فقط على المسرح العالمي ، ولكن أيضا في روسيا نفسها حيث يؤدي الضعف إلى ظهور الذئاب بأعداد كبيرة . وكانت هذه ضربة رائعة من جانب لاعب بيد ضعيفة للغاية.

وأضافت هدسون أنه بسبب ذلك ، لن تقوم لبريجوجين قائمة . وهناك من المحتمل مقبض باب به مادة نوفيتشوك السامة ، أو من المؤكد ما هو أسوأ على المقبض في المستقبل . وفي وقت كتابة التقرير ، توجه بريجوجين إلى مينسك ، ولكن كانت هناك شائعات أنه بمجرد وصوله إلى هناك ، سيتم وضعه في طائرة تتوجه به إلى موسكو .

وتقول هدسون إن الأمر الاكثر إثارة للاهتمام للتفكير فيه هو ما إذا كان بريجوجين قد أعطى، من خلال اختياره الجرئ ،بالفعل بوتين نفس المصير ، و الوقت فقط هو الذي سوف يكشف عن ذلك.