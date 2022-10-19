تقارير إيرانية تؤكد مقتل جنرال بالحرس الثوري في غارة إسرائيلية على حمص

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أكدت تقارير إيرانية، صباح اليوم الأحد، مقتل الجنرال في الحرس الثوري حسين سوهاني، في غارة إسرائيلية على حمص، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وشن الطيران الإسرائيلي منتصف ليل أمس، عدة غارات على مواقع إيرانية بريفَي حمص الشمالي والجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الدفاعات الجوية تصدّت للقصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وأفادت صفحات سورية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القصف استهدف موقعاً لقوات الرئيس السوري بشار الأسد وإيران، في قرية النجمة القريبة من مدينة تلبيسة شمال حمص.

وانتشرت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابط كبير.

كما طال القصف مواقع في ريف حمص الجنوبي، وعادة ما يستهدف القصف الإسرائيلي مستودعات ومخازن أسلحة لحزب الله اللبناني في المنطقة.