فاينانشيال تايمز: شركة إدارة السندات بيمكو تستعد لـ «تباطؤ حاد» للاقتصاد العالمي

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قال دانيال ايفاسين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت "بيمكو"، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إنه يستعد لـ "تباطؤ أكثر حدة" من المستثمرين الآخرين حيث يستعد رؤساء البنوك المركزية لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال ايفاسين للصحيفة "كلما زاد التشديد الذي يشعر الأشخاص بالحماس للقيام به، كلما زاد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأكثر شدة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ايفاسين إن السوق ربما لا يزال واثقا جدا من جودة قرارات البنك المركزي وقدرته على خلق نتائج إيجابية، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقال ايفاسين للصحيفة إنه على الرغم من أن بيمكو تعتقد أن "التباطؤ الهادئ" هو النتيجة الأكثر ترجيحا للاقتصاد الأمريكي، فإن أكبر مدير نشط لصناديق السندات في العالم يتجنب مجالات السوق التي ستكون أكثر عرضة للخطر في فترة الركود.

وتفضل شركة إدارة السندات المملوكة من قبل شركة التأمين الألمانية "إليانز"، السندات الحكومية والشركات عالية الجودة في الوقت الحالي.

وقال ايفاسين للصحيفة إن هذا سيكون الوقت المناسب لاقتناص الصفقات.

وحذر ايفاسين من أن هذه الدورة قد تكون مختلفة عن الدورات السابقة.