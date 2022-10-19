أحمد موسى يناشد الحكومة مد الدعم الاستثنائي لبطاقة التموينية حتى نهاية العام

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الحكومة، استمرار الدعم الاستثنائي المخصص على البطاقة التموينية حتى نهاية العام.



وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن هذا الطلب يحمل طابعا إنسانيا، ويهم 36 مليون مواطن، بعدما استفادوا من الدعم الاستثنائي.



وأضاف أنّ هذا الدعم توقف بنهاية شهر يونيو الماضي، موضحا أنّه تلقى استغاثات من مواطنين باستمرار هذا الدعم لما شكله لهم من دعم كبير.



وأشار إلى أن هذا الدعم خُصِّص للمواطن الذي يستحق هذا الدعم، وتحديدا لدى الفئة الأكثر احتياجا، مؤكدا أن تقديم دعم بقيمة 100 أو 200 أو 300 جنيه يُحدث فارقا كبيرا لهذه الفئة.



ولفت إلى مناشدة المواطنين، استمرار هذا الدعم الاستثنائي حتى نهاية 2023، باعتباره عاما صعبا أسوة بالعام الماضي، لا سيما أنّ قيمة هذا الدعم تبلغ نحو 900 مليون جنيه.



ونوه بأن هذا الرقم ليس بالكبير قياسا بما تنفقه الدولة من دعم كبير لشرائح المجتمع.