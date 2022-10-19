إسرائيل تعتزم شراء 25 طائرة من طراز «إف - 35» بقيمة 3 مليارات دولار

تعتزم إسرائيل شراء25 طائرة من طراز اف -35 من الحكومة الأمريكية، في صفقة بقيمة 3 مليارات دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة الدفاع الاسرائيلية قالت إنه سوف يتم تمويل شراء الطائرات، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن كورب، من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية.

ويشار إلى أن الاهتمام العالمي بطائرات اف -35 تزايد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت الأسبوع الماضي على بيع نحو 24 طائرة لجمهورية التشيك كما أن كوريا الجنوبية أشارت إلى أنها تريد المزيد من هذه الطائرات . ويذكر أن إسرائيل كانت أول دولة تحصل على الطائرة من خارج الولايات المتحدة.