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رئيس الدوما: المجتمع الروسي أظهر نضجه في مواجهة محاولة التمرد

مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
د ب أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 4:14 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 4:14 م

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن المجتمع الروسي أظهر نضجه في مواجهة محاولة التمرد الذي شنه مؤسس "فاجنر" يفجيني بريجوجين في يومي 23 و 24 يونيو الماضي، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزز مكانته في البلاد وعلى الصعيد الدولي.

وأضاف فولودين، عبر تطبيق تليجرام: "من الواضح تماما أنه قد تم تسجيل يومي 23 و 24 يونيو في تاريخ بلادنا باعتبارهما يومي وحدة وتوطيد المجتمع حول رئيسنا فلاديمير بوتين، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال فولودين: " بعد أن اجتاز المجتمع هذا الاختبار، أظهر نضجه. وخرج بوتين من هذا الوضع الصعب بعد أن عزز مواقفه في كل من البلاد والعالم".

وأضاف أن الرئيس فعل كل شيء لمنع إراقة الدماء .كما أكد أن الوضع الصعب أظهر قوة الرئيس بين أفراد المجتمع المدني والقوات العسكرية.

كما أكد أنه على الرغم من نظام التعددية الحزبية في البلاد والقدرة على التعبير عن وجهات نظر متنوعة، لم يكن هناك شخص واحد يدعم التمرد.


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