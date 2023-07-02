 نزع قرابة 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة باليمن خلال يونيو - بوابة الشروق
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نزع قرابة 5 آلاف لغم وعبوة ناسفة باليمن خلال يونيو

د ب أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:29 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:29 م

أعلن مشروع سعودي، اليوم الأحد، أن فرقه الميدانية، تمكنت من نزع قرابة خمسة آلاف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن خلال الشهر الماضي يونيو.

وقال مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في بيان اطلعت عليه (د. ب. أ)، إن "فرقه تمكنت خلال يونيو 2023 من نزع أربعة آلاف و899 لغما وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة".

وأضاف البيان أن "فرق مسام تمكنت خلال شهر يونيو من تطهير 752682 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، من هذه الألغام والمتفجرات".

يذكر أن مشروع مسام انطلق في العام 2018، من أجل نزع مخلفات الحرب في اليمن التي يقدر عددها بنحو مليوني لغم وعبوة ناسفة وذخيرة.

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