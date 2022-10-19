 التحفظ على 57 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية - بوابة الشروق
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التحفظ على 57 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 3:08 م

تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية، على 57 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية.

وتم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالي 57 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.


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