منح جائزة إنجبورج باخمان النمساوية للآداب للكاتبة الألمانية فاليريا جوردييف

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فازت الكاتبة الألمانية فاليريا جوردييف بجائزة "إنجبورج باخمان" النمساوية للآداب للعام 2023 عن قصتها عن رجل يعاني من هوس النظافة، لتخلف الكاتبة السلوفينية آنا مروان التي فازت بالجائزة العام الماضي.

وفازت جوردييف بالجائزة في مهرجان الآداب الألماني، الذي يقام سنويا في مدينة كلاجنفورت منذ عام 1977، وسط منافسة من بين 11 كاتبا آخرين.

وتبلغ قيمة الجائزة، التي تحمل اسم الكاتبة النمساوية إنجبورج باخمان (1926-1973)، 25 ألف يورو (27 ألفا و300 دولار) وتمنحها مدينة كلاجنفورت، مسقط رأس باخمان.

وفازت بالجائزة العام الماضي الكاتبة السلوفينية آنا مروان، التي تكتب باللغتين الألمانية والسلوفينية وتعيش بالقرب من فيينا.

وأثارت جوردييف إعجاب هيئة المحلفين بقصتها القصيرة (هو ينظف)، والتي تصف فيها رجلا يعاني من هوس النظافة، وتقدمه على أنه مخلص لوالدته وأخته، وليس كدراسة حالة طبية.

وعملت جوردييف، خلال السنوات الأخيرة، على أول رواية لها، والتي تدور أحداثها في روسيا الحالية.

وهاجر والدا جوردييف من الاتحاد السوفيتي في نهاية السبعينيات، وولدت في مدينة توبنجن الألمانية عام 1986. وتعمل جوردييف أيضا كرسامة ومؤلفة أغاني.

وفي خضم التنافس على الجائزة، قرأ 12 كاتبا باللغة الألمانية مقتطفات من أعمالهم أمام لجنة تحكيم مكونة من سبعة أشخاص في الفترة من الخميس الماضي إلى أمس السبت.