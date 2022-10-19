 إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور الأمريكية - بوابة الشروق
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إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور الأمريكية

وكالات:
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 12:14 م

أفادت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية بوقوع "حادث إطلاق نار جماعي" في جنوب المدينة، في ساعة باكرة من صباح اليوم الأحد.

وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد من الضحايا في الهجوم وإصابة العشرات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.


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