إطلاق نار جماعي في مدينة بالتيمور الأمريكية

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أفادت شرطة مدينة بالتيمور الأمريكية بوقوع "حادث إطلاق نار جماعي" في جنوب المدينة، في ساعة باكرة من صباح اليوم الأحد.

وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد من الضحايا في الهجوم وإصابة العشرات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.