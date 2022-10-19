وزيرة الدولة الألمانية للثقافة تدعو إلى زيادة الاستدامة في القطاع الثقافي

دعت وزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روت، إلى زيادة الاستدامة في القطاع الثقافي في ألمانيا.

ونقل بيان عن روت قولها خلال فعالية "مؤتمر الثقافة الخضراء" التي تنتهي اليوم الأحد: "على الفن والثقافة أن يسهما ببصمتهما (البيئية) حيث يتعين عليهما ترشيد استهلاك الطاقة وعليهما البناء والإدارة بشكل أكثر استدامة وعليهما تقليل إنتاج النفايات".

وأعربت الرئيسة السابقة لحزب الخضر عن اعتقادها بأن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تضطلع بدور رائد في هذا الشأن: "فهذه الوسائل اتخذت مكانة رائدة حقيقية في مكافحة أزمة المناخ وذلك من خلال المعايير البيئية في الإنتاج والتي بدأ العمل بها كشرط للحصول على تمويل من الحكومة الاتحادية منذ مارس 2023. أهدافنا المشتركة تتمثل في إنشاء هياكل ملزمة ودائمة لتحقيق المزيد من الاستدامة في صناعة السينما"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتعلق على سبيل المثال بنقل أطقم العمل والمعدات بوسائل صديقة للمناخ وتقديم طعام مستدام وبدائل لمولدات الديزل.

ورأت روت أن من الممكن لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن تتناول قضية أزمة المناخ وأن توضح تداعيات التغير المناخي الذي تسبب فيه الإنسان وتوعية الجمهور بالصراعات والحلول.

من جهتها، قالت دوروتيه اربنشتاين، الرئيسة التنفيذية لصندوق السينما والتلفزيون المشارك في تنظيم الفعالية إن زيادة الاستدامة في صناعة السينما أصبحت موضوعا مطروحا في العديد من النقاشات "والأمر المؤكد أن الاستدامة الحقيقية تقوم على متطلبات بيئية وكذلك اجتماعية".