الأحزاب الفرنسية تتحرك لعرقلة لوبان في الجولة الأخيرة من الانتخابات

مازال أمام تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممثل تيار الوسط، و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية في فرنسا، حتى مساء اليوم الثلاثاء، لسحب المرشحين بشكل استراتيجي من الجولة الأخيرة من التصويت المقررة يوم الأحد المقبل، في محاولة أخيرة لإبقاء اليمين المتطرف المهيمن خارج السلطة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن الموعد النهائي للمرشحين لتقديم أوراقهم لخوض الجولة الثانية من الانتخابات، هو الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وانسحب حتى الآن 190 مرشحا، 123 من اليسار و64 من كتلة ماكرون، بحسب ما أوردته صحيفة "لوموند"، في مناورة تكتيكية لتقليل فرص حزب "التجمع الوطني" القومي المحسوب على اليمين المتطرف.

وتأتي محاولة استخدام التصويت التكتيكي، بعد سيطرة حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبان وحلفائه على الجولة الأولى من الانتخابات أمس الاول الأحد، حيث حصل على 33.2% من الأصوات.

وحصل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري على 28% من الاصوات، وتحالف ماكرون على 20.8% من الاصوات.