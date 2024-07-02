محافظة القدس: 23 شهيدا و708 معتقلين منذ بداية العام

قالت محافظة القدس، إن 23 مواطنا استشهدوا في المحافظة خلال النصف الأول من العام 2024، كما اعتقل 708 مواطنين.

وأوضحت المحافظة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن من بين الشهداء 10 أطفال أصغرهم طفلة لم تتجاوز 4 سنوات.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة المرصودة، أعدم الاحتلال كلا من: محمد أبو عيد (32 عامًا) وزوجته ضحى أبو عيد (26 عاما)، والطفلة رقية أبو داهوك (3 سنوات)، والطفل سليمان كنعان (17 عاما)، والطفل وديع عويسات (14 عامًا)، ومحمد خضور (19 عاما)، والطفل محمد أبو اسنينة (16 عاما)، وفادي جمجوم (40 عاما)، ومحمد مناصرة (31 عاما)، والطفل مصطفى أبو شلبك (16 عاما)، والطفل رامي الحلحولي (13 عاما)، والشاب زيد خلايفة (23 عاما)، والطفل عبد الله عساف (16 عاما)، والطفل نور شهابي (17 عامًا)، والطفل محمد حوشية (12 عاما).

ومن خارج المحافظة ارتقى 5 شهداء على أرض القدس وهم: محمد زواهرة (26 عامًا)، وأحمد الوحش (31 عامًا)، ونزار حساسنة (34 عامًا)، والطفل مصطفى طالب (15 عامًا)، والسّائح التركي حسن سكالانان (34 عامًا)، ورامي طقاطقة (44 عامًا).

وفي قطاع غزة ارتقت الطفلة جنان أبو اسنينة، كما ارتقى المعتقل المحرر والمُبعد إلى قطاع غزة زكريا نجيب.

ولفتت المحافظة، إلى أن سلطات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين (41) شهيدا مقدسيا حتى نهاية النصف الأول من العام 2024، في الثلاجات ومقابر الأرقام.