نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى 9490 بعد 7 أكتوبر

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحريين، اليوم الثلاثاء، أن «عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات: رام الله، وجنين، والخليل، ونابلس، وطوباس، والقدس».

ونوه بأن «عمليات الاعتقال رافقها تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين».

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو 9490، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وقال نادي الأسير إن «حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين، والإبادة المستمرة في غزة، والتي استهدفت الفئات كافة من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق».