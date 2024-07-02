وزيرة باكستانية: الشراكة الاستراتيجية بين باكستان والصين تدعم فرص التعاون الثنائي في تكنولوجيا المعلومات

أكدت وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان شذا فاطمة خواجة، اليوم الثلاثاء، أن الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين بلادها والصين تفتح المجال أمام "فرص فريدة" في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان، عن خواجة قولها خلال مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للاقتصاد الرقمي 2024 اليوم، إن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يمثل حجر الزاوية في التعاون الثنائي، حيث يقدم الكثير من الفرص لمشاريع مشتركة ومبادرات قائمة على التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت خواجة في كلمتها بافتتتاح المؤتمر، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 يوليو الجاري في بكين، إلى أن دمج التقنيات الرقمية في مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني من شأنه أن يؤدي إلى فتح المجال أمام سبل جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة الباكستانية: "سواء كانت هذه الفرص في مجالات الذكاء الاصطناعي، أو الأمن السيبراني، أو التجارة الإلكترونية، أو البنية التحتية الرقمية ، هناك ثمة إمكانات عظيمة لإنشاء الشركات المشتركة والتبادل المعرفي وإتاحة الفرص لتنمية المهارات وشبكات الاتصالات".

وكشفت خواجة، عن مشاركة نحو عشرين شركة من أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية في المؤتمر، الذي يتوقع أن يشهد توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين باكستان والصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.