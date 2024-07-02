فقدان 4 أشخاص آخرين بسبب الطقس السيء في سويسرا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت الشرطة السويسرية، بأن 4 أشخاص آخرين فقدوا عقب هبوب عواصف قوية في كانتون تيسينو السويسري.

وكان قد تم الإبلاغ عن فقدان رجلين وسيدتين أمس الاثنين، حسبما قالت شركة تيسينو مساء أمس.

وفٌقد الأربعة أشخاص بالقرب من منطقتي براتو سورنيكو وفونتانا في منطقة وادي ماجيا، الذي يحظى بشهرة بين السائحين، ولم تصدر الشرطة أي معلومات بشأن هوية المفقودين.

ويشار إلى أن عدد المفقودين الآن يبلغ خمسة أشخاص، عقب انتشال 3 جثث في المنطقة مطلع الأسبوع.

وكان جسر يبلغ طوله 57 مترا قد انهار في الوادي بالقرب من فيسليتو بسبب مياه نهر ماجيا الذي فاض على ضفتيه.

ونتيجة لذلك، لم يتسن الوصول للمناطق الواقعة على مجرى النهر برا. مع ذلك، تم استعادة شبكات الهاتف.

ومازال هناك شخص مفقودا في منطقة فالايس، حيث أحدثت العواصف والأمطار الغزيرة دمارا شديدا للأسبوع الثاني على التوالي.