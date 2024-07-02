مسئول روسي: العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت تماما

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه على تطبيق تليجرام، إن اعتراف البنك الدولي بروسيا كدولة ذات دخل مرتفع يظهر عدم فعالية العقوبات الغربية ضد موسكو.

وأضاف أوليانوف: "نقل البنك الدولي للتو روسيا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط ​​​​الأعلى إلى فئة الدول ذات الدخل المرتفع. وهذا التغيير في التصنيف يظهر مدى /فعالية/ العقوبات ضد روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وخلص أوليانوف إلى القول: "اتضح أن الأعمال الهزلية التي يمارسها الغرب ضد روسيا فاشلة تماما".

ونشر البنك الدولي، في وقت سابق، وثيقة تظهر أن الدخل القومي الإجمالي للفرد في روسيا يبلغ 14 ألفا و250 دولارا.

ويتم تصنيف البلدان ذات هذا المؤشر، عند مستوى 13 ألفا و785 دولارا على الأقل، على أنها دول مرتفعة الدخل.

وبحسب وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أصدر البنك الدولي الاثنين تقريرا ماليا للعام 2024 أظهر تربع روسيا ضمن الدول الأكثر دخلا في العالم.

وأضافت الوكالة أن البنك أرجع انتقال روسيا إلى الفئة العليا من مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، فضلا عن انتعاش النشاط في التجارة والقطاع المالي وصناعة البناء والتشييد.