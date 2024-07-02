 الشاباك: اكتظاظ السجون مشكلة وزارة الأمن القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشاباك: اكتظاظ السجون مشكلة وزارة الأمن القومي


نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 11:27 ص

مع تواصل الاتهامات في إسرائيل بعد الإفراج صباح أمس عن نحو 50 معتقلا فلسطينيا، قال مسئولون في الشاباك للقناة الـ13 الإسرائيلية، إن مسئولية حل مشكلة اكتظاظ السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ووزيرها إيتمار بن جفير.

وأضافوا أنه "من الأفضل أن يستثمر بن جفير طاقته في حل أزمة السجون بدلا من إطلاق شعارات كاذبة"، وفق تعبيرهم.

وأكدوا أنه سيتم اليوم إلغاء أوامر اعتقالات إضافية لأنه لا يوجد مكان لاحتجاز المعتقلين، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة".

وكان بن جفير اتهم الشاباك بالإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية دون العودة إليه.


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