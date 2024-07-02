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ثبات معدل البطالة في إيطاليا خلال مايو الماضي عند أقل مستوى منذ نحو 15 عاما

روما - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 2:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 2:30 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم الثلاثاء، ثبات معدل البطالة في إيطاليا خلال مايو الماضي عند أقل مستوى منذ أكثر من 15 عاما ونصف .

وسجل معدل البطالة 8. 6% في مايو الماضي، مثلما كانت النسبة خلال أبريل الماضي، حيث تعد النسبة الأدنى منذ سبتمبر 2008.

ومن ناحية أخرى، توقع الاقتصاديون ارتفاع النسبة إلى 6.9%.

وكان معدل البطالة قد سجل في مايو العام الماضي 7.8%.

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل التوظيف إلى 62.2% في مايو الماضي، مقارنة بـ62.3% خلال أبريل الماضي.

 

وارتفع معدل البطالة بين الشباب من 4. 20% في أبريل ليصل إلى 5. 20 % في مايو الماضي.

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