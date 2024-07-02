ثبات معدل البطالة في إيطاليا خلال مايو الماضي عند أقل مستوى منذ نحو 15 عاما

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم الثلاثاء، ثبات معدل البطالة في إيطاليا خلال مايو الماضي عند أقل مستوى منذ أكثر من 15 عاما ونصف .
وسجل معدل البطالة 8. 6% في مايو الماضي، مثلما كانت النسبة خلال أبريل الماضي، حيث تعد النسبة الأدنى منذ سبتمبر 2008.
ومن ناحية أخرى، توقع الاقتصاديون ارتفاع النسبة إلى 6.9%.
وكان معدل البطالة قد سجل في مايو العام الماضي 7.8%.
وفي الوقت نفسه، تراجع معدل التوظيف إلى 62.2% في مايو الماضي، مقارنة بـ62.3% خلال أبريل الماضي.
وارتفع معدل البطالة بين الشباب من 4. 20% في أبريل ليصل إلى 5. 20 % في مايو الماضي.