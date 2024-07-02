تراجع معدل البطالة في إسبانيا بشكل حاد في يونيو

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أعلنت وزارة العمل الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في البلاد بشكل حاد في يونيو الماضي.

وتراجع عدد العاطلين بشكل حاد، بواقع 46 ألفا و783 عاطلا، أو 79. 1 % في يونيو الماضي، مقارنة بمايو السابق عليه.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد العاطلين بلغ 56. 2 مليون عاطل، فيما يعد أدنى مستوى منذ أأغسطس 2008.

وتراجع عدد العاطلين بواقع 127 ألفا و775 عاطلا، أو 75. 4 % الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2013.

وأظهرت البيانات تراجع معدل البطالة المسجل في جميع القطاعات في يونيو الماضي.

وتراجع معدل البطالة المسجلة في قطاع الخدمات بواقع 37 ألف و25 عاطلا وبواقع أربعة آلاف و388 عاطلا في قطاع الصناعة.

وأظهرت البيانات تراجع البطالة بين الشباب بواقع 3 آلاف و939 عاطلا في يونيو الماضي، مقارنة بمايو الماضي.