السعودية تقدم إلى لبنان مساهمة مالية بقيمة 10 ملايين دولار

قدمت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة إلى لبنان مساهمة مالية بقيمة 10 ملايين دولار.

وخلال توقيع مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي، أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عن المساهمة المالية، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

بدوره قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "هذه المناسبة تشكل تعبيرا عن حرص المملكة العربية السعودية على استقرار لبنان ودعمه في كافة المجالات".

وأضاف: "من استطاع نقل المملكة وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى في فترة قصيرة ليس صعبا عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان"، مؤكدا "أننا نتطلع إلى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه لبنان ليتمكن من النهوض من جديد".



