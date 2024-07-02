تراجع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 11 شهرا

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال يونيو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرا ليظل معدل التضخم أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر2% سنويا، مقابل 7ر2% خلال الشهر السابق ليسجل أقل مستوى له منذ يوليو 2023، عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 4ر2%.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية تراجع خلال يناير الماضي إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023 ليصل إلى 8ر2%، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 1ر3% في فبراير وظل عند نفس المستوى في الشهر التالي قبل أن يتراجع إلى 9ر2% في أبريل الماضي.

وجاء التضخم في يونيو مدفوعا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وخاصة الفواكه.

وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 5ر6% على أساس سنوي. وارتفعت المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، بنسبة 3ر13%، وهو ما يمثل زيادة قدرها 49ر0 نقطة مئوية في التضخم الإجمالي.

وقال مسؤولو وكالة الإحصاء إن البلاد تعاني من نقص المعروض من الفواكه بسبب ضعف المحاصيل العام الماضي وسط ظروف مناخية غير مواتية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار المرتفعة لبعض الوقت.

وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تصل البلاد إلى المعدل المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024 تقريبا، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق.

وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع الأسعار هذا العام ككل بنسبة 6ر2%